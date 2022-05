Amarcord Ibrahimovic: "Il Manchester United è la miglior squadra inglese"

La regola di Ibra: "Facile andare in una squadra che vince..."

Insomma, il solito, incorreggibile Zlatan, che tuttavia stupisce assai meno quando argomenta di aver sempre gradito trasferimenti in squadre che non erano all’apice delle rispettive storie: “Ritengo sia troppo facile andare a giocare in una squadra che sta già vincendo. Molto più difficile e stimolante è provare ad aiutare una squadra a tornare vincente, in modo da diventare parte integrante della sua storia”. Sembra, in fondo, di rivedere la storia recente del Milan dopo la scelta di Ibra di tornare a vestire la maglia rossonera nel gennaio 2020, quando non solo lottare per lo scudetto, ma anche per un posto in Champions League, sembravano traguardi lontani per il Diavolo. E alla fine c'è anche spazio per una dichiarazione d'amore in piena regola per lo United: "Sono felice di aver giocato per lo United, che ritengo sia la miglior squadra inglese. Penso che quella che feci sia stata la miglior scelta possibile in quel momento".