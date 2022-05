Milan-Inter, lotta scudetto in cifre: rossoneri più aggressivi, nerazzurri più manovrieri

Ad un primo sguardo è l’ Inter la formazione dominante del campionato, alla luce dei tanti primi posti che la squadra di Inzaghi può vantare nelle graduatorie di squadra: non solo il miglior attacco e miglior difesa , ma anche il maggior numero di tiri totali, di assist, di cross e di calci d’angolo. Cifre che evidenziano come i nerazzurri pratichino un calcio offensivo , di dominio e di occupazione della metà campo avversaria. Il Milan, tuttavia, ha saputo rispondere con le proprie armi e con un pizzico di efficacia in più, al di là del vantaggio minimo in classifica.

A rivelarlo è la stessa presenza di tre giocatori dell’Inter nella graduatoria dei calciatori che hanno toccato più palloni: si tratta di Marcelo Brozovic (4°), Milan Skriniar (9°) e Nicolò Barella (14°) nella classifica guidata dal sassolese Maxime Lopez e che non vede nessun milanista tra i primi 15. Un chiaro segnale di come Pioli abbia prediletto una manovra più corale, fluida, rapida e “variegata”, oltre che meno prevedibile, che ha cercato più linee di gioco sugli esterni, se è vero che gli unici due giocatori del Milan che compaiono ai primi posti delle classifiche individuali sono quelli della catena di sinistra, con Rafa Leao primo per distacco per dribbling riusciti (93 contro i 63 di Caprari secondo) e Theo Hernandez nella top 15 dei recuperatori di palloni.

Le vie dello scudetto: Inter più possesso, Milan più pressing

Un’ulteriore conferma dello stile di gioco attuato dal Milan viene dalla maggior precisione al tiro, perché se l'Inter svetta nelle classifiche delle conclusioni totali e nello specchio, i rossoneri sono stati più precisi, con un tiro nello specchio su tre tentativi contro i 2,5 dei rivali. E ancora il Diavolo ha quattro punti percentuali in meno in fatto di possesso palla (58% per l’Inter, 54% per i rossoneri), che si traducono anche in un numero assai inferiore di passaggi: oltre 18370 per l’Inter, 16600 per la capolista, che fa circolare il pallone più di prima e che è più reattiva e performante in fase di pressing e di recupero palla, come testimoniato dal primato dei rossoneri nella classifica delle squadre che hanno vinto più contrasti (381 a 308) e nei poco meno di 200 palloni recuperati in più rispetto ai cugini (2232 vs 2054). Cifre che dopo 35 partite non sono più casuali e che esprimono due modi differenti per raggiungere lo stesso obiettivo: arrivare davanti a tutti e fare esultare una metà del cielo cittadino…