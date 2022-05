Il Milan ha un tifoso in più, Deulofeu: “Spero che i rossoneri vincano lo scudetto”

Gerard Deulofeu, che all'Udinese quest'anno ha battuto il suo primato di reti, resta un tifoso del Milan, sua ex squadra. In una lunga intervista concessa agli spagnoli di As, infatti, il giocatore non ha esitato a dire che nella corsa scudetto, lui fa il tifo proprio per i rossoneri. Ha parlato anche del suo futuro che, chissà, potrebbe tingersi ancora dei colori del Milan.