Ibrahimovic: "Ritiro? Impaurito, ma per continuare devo stare bene"

Concentrazione massima per il finale di stagione che può regalare lo scudetto, ma in casa Milan non si può non pensare al futuro di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, che a ottobre ha compiuto 40 anni, va verso l'inevitabile bivio di ogni anno, ovvero scegliere se proseguire nel mondo del pallone o appendere le scarpette al chiodo, ma la voglia di emozionarsi ed emozionare è ancora tanta. Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Espn, il bomber rossonero ha ammesso di sapere di essere ormai giunto a pochi passi dall'addio, ma la testa è ancora altrove: "Sono vicino alla linea di porta. Sono un po' impaurito, potrei fare molte cose, ma l'adrenalina che ho ora sul campo non so se potrei trovarla altrove. Io sto provando a posporre la linea della porta, giocando e segnando gol".

Ibrahimovic: "Per continuare devo stare bene" L'attaccante svedese, falcidiato dagli infortuni nel corso di questa stagione e lontano dal campo tante volte, ha sottolineato che il prosieguo della carriera è legato anche alla forma fisica: "Ovviamente per continuare a giocare devo stare bene fisicamente, devo essere in grado di farlo, devo potermi divertire giocando. Non ha senso giocare se soffri troppo, è meglio essere realisti e dire a te stesso: 'È abbastanza'. E cominci un nuovo capitolo. Ma se sei concentrato su questo non sei concentrato sul resto. Nella mia testa non c'è questo". Ibra, leader per lo scudetto del Milan Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Espn, Ibrahimovic non ha fatto sconti e ha spiegato che al momento è concentrato al massimo sul raggiungimento dell'obiettivo scudetto col Milan: "Se pensassi al mio ritiro, non sarei capace di aiutare i miei compagni e me stesso in fare ciò che vorrei. I calciatori seguono lo stesso programma ogni giorno. E io l'ho fatto per 25 anni. La squadra sta lavorando duramente, stiamo facendo grandi sacrifici per arrivare ai nostri obiettivi. La squadra è ancora giovane, ma sta crescendo e facendo sempre più esperienza".