Milan, lavoro tecnico e atletico in vista di Verona

Con ancora negli occhi e nel cuore la vittoria ottenuta domenica pomeriggio a San Siro contro la Fiorentina, il Milan di Stefano Pioli si è ritrovato questa mattina a Milanello per la seconda seduta di allenamento della settimana in vista della prossima gara di campionato. Nella 36esima giornata di Serie A, la terzultima della stagione, i rossoneri affronteranno in trasferta il Verona di Igor Tudor, con l'obiettivo ben chiaro in mente: ottenere un risultato positivo per proseguire la lotta scudetto da leader della classifica.