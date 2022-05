Milan e Inter: Viminale chiede di giocare domenica 22 maggio per concerto

Evitare la contemporaneità tra i festeggiamenti dei tifosi del Milan o dell ' Inter e il concerto gratuito previsto in piazza Duomo dal pomeriggio di sabato 21 maggio, 'Radio Italia Live - Il Concerto'. Il ministero degli Interni ha inviato un comunicato alla Lega di Serie A, alla Prefettura e Questura di Milano e Reggio Emilia e all'Osservatorio nazionale manifestazione sportive, chiedendo che le due partite dell'ultima giornata, Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan si giochino domenica 22 maggio. Se le partite si giocassero sabato, infatti, ci sarebbe sovrapposizione tra i caroselli dei tifosi e il concerto. Probabile, a questo punto, che si disponga la disputa delle due partite per domenica 22 maggio alle 15.

Concerto e partite: il comunicato del Viminale

Questo il testo del comunicato che il Viminale ha inviato: “La Questura di Milano ha segnalato che sabato 21 maggio, in piazza Duomo, a partire dal pomeriggio, si terrà l'evento musicale gratuito 'Radio Italia Live – Il Concerto', connotato da una massiccia presenza di pubblico. Considerato che la gara de qua, ultima di campionato, si profila come decisiva per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia, al fine di garantire la predisposizione di idonei servizi di ordine e di sicurezza pubblica si chiede di valutare la possibilità di calendarizzare gli incontri Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan per domenica 22 maggio, atteso che la contemporaneità degli eventi calcistici con lo spettacolo musicale potrebbe determinare il concentramento dei tifosi nelle vie centrali della città, interessate dall'evento musicale”. A tre giornate dalla fine del campionato, il Milan di Pioli ha due punti di vantaggio sull'Inter di Inzaghi.