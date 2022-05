Frey incorona Maignan: "Ha una tranquillità incredibile, mi ricorda Dida"

Mike Maignan , alla sua prima stagione con il Milan , ha conquistato la fiducia di tutto l'ambiente rossonero, facendo dimenticare presto l'addio di Gianluigi Donnarumma . Le parate del francese sono state determinanti per l'annata della squadra di Stefano Pioli , e il portiere si è rivelato uno dei migliori calciatori a livello europeo nel suo ruolo. Sebastien Frey , ex portiere e connazionale dell'estremo difensore del Milan, ha parlato di lui in un'intervista rilasciata a 'Stats Perform'.

Frey su Maignan: "Sembra che sia in Italia da 4-5 anni"

L'ex Inter, Parma e Fiorentina è rimasto impressionato dal portiere rossonero: “Maignan mi ha colpito soprattutto nella testa per l’aspetto mentale e caratteriale. So cosa voglia dire giocare in Francia e venire in Italia, c’è molta più pressione, ma Mike ha mostrato una tranquillità incredibile". Maignan è alla prima stagione in Serie A, e in merito a questo Frey ha commentato: "Vedendolo giocare sembra che sia in Italia da 4-5 anni. Non ha mai avuto momenti di cedimento. E aggiungiamo che ha dovuto sostituire il portiere che aveva vinto l’Europeo con l’Italia, che era nato in casa ed era sempre stato coccolato dall’ambiente".

Frey: "Maignan mi ricorda Dida"

L'ex portiere transalpino lo paragona ad un ex milanista: "Per la tranquillità che ha sempre avuto mi ricorda Dida. Penso che sia sulla strada giusta per lasciare il segno al Milan". Sebastien Frey conclude: "Titolare nella Francia ai Mondiali? Non credo che Deschamps cambierà le gerarchie adesso, ma ormai fa parte del giro della Nazionale e penso che dalla competizione successiva il titolare sarà lui”.