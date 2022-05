Milan, missione Verona: tutti in gruppo a Milanello, anche Tomori

Il Milan prosegue la sua preparazione in vista della trasferta di Verona , crocevia chiave per la volata scudetto in programma domenica sera al Bentegodi. Agli ordini di Stefano Pioli , tutta la squadra ha sostenuto una seduta mattutina sotto gli occhi dei dirigenti Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.

Verona-Milan: Tomori regolarmente in gruppo a Milanello

"La sessione è iniziata in palestra con l'attivazione muscolare e alcuni esercizi sulla forza - è il comunicato diffuso dal sito della società rossonera -. Gruppo poi in campo per proseguire il riscaldamento, con alcuni esercizi atletici eseguiti con l'ausilio dei coni e delle sagome. Terminata la prima parte, l'allenamento è proseguito con una serie di lavori sul possesso, che hanno preceduto la fase tattica della sessione odierna. A chiudere la giornata, la consueta partitella su campo ridotto. Il programma di domani prevede un allenamento al mattino e alle ore 14.15 la conferenza stampa di Mister Pioli". Regolarmente in gruppo anche Alessandro Florenzi e Fikayo Tomori, che giovedì si erano allenati a parte. Assente il solo Simon Kjaer, che tornerà a disposizione nella prossima stagione.