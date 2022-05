Milan, a Verona per cambiare la storia e difendere un record

Il calendario che attende i rossoneri negli ultimi 270 minuti del campionato non è agevole, ma grazie agli scontri diretti favorevoli rispetto all’Inter il Milan ha un jolly da giocarsi. Il Diavolo sarebbe campione d’Italia con 7 punti, traguardo tutt’altro che impossibile considerando che gli avversari delle ultime trasferte saranno sì squadre temibili come appunto Verona e Sassuolo , con in mezzo la gara interna contro l’ Atalanta , ma anche che il rendimento in trasferta della squadra di Pioli è quasi senza confronti.

Milan, cinque mesi senza macchia lontano da San Siro

Con 40 punti ottenuti lontano da San Siro, infatti, il Milan guida la speciale classifica alla pari con il Napoli, che ha però disputato una gara in più in trasferta, quella vinta sul campo del Torino nell’anticipo della 36ª giornata. E le buone notizie non finiscono qui perché dopo il ko della Juventus contro il Genoa il Milan è anche diventata la squadra di Serie A con l’imbattibilità esterna più lunga: Maignan e compagni sono caduti solo una volta lontano da casa in campionato, il 20 novembre contro la Fiorentina, mentre l’ultima sconfitta esterna dei bianconeri risaliva al 30 ottobre proprio sul campo del Verona. Dopo il ko del Franchi il Milan è stato un vero e proprio rullo in trasferta, totalizzando sette vittorie e tre pareggi e incassando appena sette gol, gli stessi subiti in tutto il girone di ritorno tra casa e trasferta. Un ruolino da mantenere negli ultimi 180 minuti da giocare lontano da San Siro, sempre che un eventuale passo falso antecedente dell’Inter non chiuda i giochi in anticipo…