Milan, Florenzi: "Il gruppo giovane più forte che abbia mai visto"

Quella del “Bentegodi” ha esaltato le scelte di Stefano Pioli, che ha ricevuto ottime risposte dai titolari schierati a sorpresa, Alexis Saelemaekers e Rade Krunic, e da chi è subentrato, come Florenzi e Messias, entrati con la mentalità giusta. La terza rete è arrivata proprio su assist del brasiliano per l’ex romanista, che ha così siglato il secondo gol con la maglia del Milan dopo quello di dicembre contro l’Empoli.

Milan, Florenzi non si illude: "Non abbiamo ancora vinto"

Ai microfoni di ‘Dazn’ al termine del match il nazionale azzurro ha parlato da leader: "Questa era la più difficile solo perché era la prima, ora la più difficile sarà la prossima. Il momento è adesso non dobbiamo pensare né all’Inter, né al calendario, ma solo una partita alla volta. Godiamoci questa serata, ma da domani testa all’Atalanta. Il lavoro deve ancora essere terminato”.

Florenzi esalta il Milan dei giovani

L'ex romanista parla poi di se stesso e delle qualità tecniche e morali del gruppo rossonero: "Sono dell'idea che chi lavora alla fine ha quello che si merita. Io ho lavorato tanto in quest'ultimo mese, dalla mattina alla sera, tralasciando anche i miei affetti e questo gol è per la mia famiglia che so che mi ama. In questa squadra ci sono tanti giovani che sembrano che giocano da tanti anni in Serie A. Nella mia carriera non ho mai visto un gruppo giovane così forte".