Milan, a Verona il primo successo "tutto italiano" dopo quattro anni

I tifosi del Milan, ovviamente sottotraccia, stanno iniziando a preparare i festeggiamenti. Vietato farsi trovare impreparati se la festa per lo scudetto scatterà in anticipo, ma la voglia di dare libero sfogo alla gioia repressa per 11 anni, passati a vincere le grandi rivali Juventus prima e Inter poi e scanditi da delusioni in serie, tra qualificazioni alla Champions o all’Europa League sfumate in extremis o, peggio, cancellate per le difficoltà finanziarie.

Dalla Supercoppa 2016 al sogno tricolore 2022: il MIlan prepara la festa L’ultimo trofeo vinto dai rossoneri è la Supercoppa Italiana 2016, alzata al cielo di Dubai due giorni prima di Natale grazie al successo ai rigori sulla Juventus, mentre l’ultimo scudetto è come noto quello vinto da Max Allegri nel 2011, prima dell’inizio dell’epopea juventina, avviatasi con il memorabile testa a testa del 2012 scandito dalle polemiche per il gol fantasma non concesso a Muntari nello scontro diretto del 25 febbraio.

Milan, a Verona vittoria nel segno degli italiani Tempi lontani, ma c’è un’altra stagione, più recente, che è tornata alla memoria del popolo rossonero dopo il trionfo di Verona, particolarmente significativo perché nel tabellino dei marcatori sono comparsi solo giocatori italiani. Una vera e propria rarità in un’epoca in cui le rose di tutte le squadre, big e provinciali, sono invase dagli stranieri, che hanno quasi ovunque un ruolo decisivo e una presenza quasi fissa nel tabellino marcatori. La stagione in questione per il Milan è quella 2017-’18, l’ultima prima di quella attuale ad essere a così forti tinte italiane.