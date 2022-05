Milan, seduta defaticante dopo il Verona: domani giornata di risposo

Il Milan non perde tempo e torna subito al lavoro a Milanello per cominciare a preparare la sfida contro l'Atalanta prevista domenica pomeriggio a San Siro. Rientrati nella notte da Verona, i rossoneri sono scesi in campo quest'oggi dividendosi in due gruppi.

Milan, defaticante e partitella

Rientrata in nottata da Verona, la squadra si è ritrovata questa mattina a Milanello per l'allenamento post partita. Anche oggi presenti presso il Centro Sportivo, per seguire la seduta, Paolo Maldini e Frederic Massara. In palestra, per il consueto lavoro defaticante, gli undici partenti di ieri sera. In campo, invece, gli altri componenti della rosa che hanno iniziato il lavoro con alcuni esercizi atletici eseguiti con l'ausilio degli ostacoli bassi. L'allenamento è poi proseguito con una serie di esercitazioni tecniche che hanno preceduto un lavoro sul possesso. A chiudere la sessione odierna la consueta partitella su campo ridotto.

Milan, Pioli dà il giorno libero

Per far recuperare al meglio i suoi, e soprattutto per ritrovarli riposati in vista dei 90' contro la Dea che saranno di certo tutt'altro che privi d'ostacoli, il tecnico Stefano Pioli ha ordinato il rompete le righe ai rossoneri. La squadra infatti potrà sfruttare un giorno di riposo domani, con gli allenamenti che sono stati fissati per mercoledì 11 maggio. Il raduno per i rossoneri sarà, come sempre, al mattino per tornare in campo a preparare il derby contro gli orobici.