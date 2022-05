Milan in campo: atletica e tecnica verso l'Atalanta

Il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello dopo il giorno libero concesso dal tecnico Stefano Pioli . All'indomani della giornata di riposo, i rossoneri si sono ritrovati al centro sportivo di Carnago per preparare al meglio la sfida contro l' Atalanta , gara prevista domenica sera in posticipo alle 18.

Milan, la seduta verso l'Atalanta

Gli uomini di Stefano Pioli si sono ritrovati a Milanello per ora di pranzo. La seduta, svolta sotto un sole caldo, è stata avviata con la consueta attivazione muscolare, a seguire lavoro atletico con l'ausilio degli ostacoli bassi e dei coni. Terminata la parte dedicata al riscaldamento, la squadra ha curato il possesso palla prima di alcune esercitazioni tecniche focalizzate sulle finalizzazioni eseguite tra le sagome. L'allenamento, come sempre, è stato chiuso dalla consueta partitella su campo ridotto.

Milan-Atalanta, Pioli deve scegliere l'11

Nella giornata di domani, giovedì 12 maggio, il Milan ritornerà in campo per una seduta mattutina. Sarà in occasione di questo allenamento che Stefano Pioli dovrà osservare con ancora più attenzione i suoi uomini per scegliere l'11 iniziale che scenderà in campo nel match di San Siro contro l'Atalanta. Il derby contro gli orobici, oltre che partita di cartello che vede i rossoneri sfidare una squadra sempre ostica, potrebbe risultare decisiva nella corsa allo scudetto quando mancano 180' al finale di stagione.