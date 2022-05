Milan, Saelemaekers: "Impariamo dallo scorso anno, io darò tutto"

La prestazione decisamente positiva contro il Verona ha rialzato la quotazioni di Alexis Saelemaekers , che si sta rivelando un elemento prezioso per Stefano Pioli in questo rovente finale di stagione del Milan . L'esterno belga a Milan Tv si è detto pronto a dare tutto per le due cruciali partite che restano: "L'importante è dare tutto il cuore e tutto quello che hai in campo".

Milan, Saelemaekers: "Dobbiamo mantenere questo spirito, il gruppo fa la differenza"

"Quando inizia la partita voglio dare tutto per la squadra, tifosi e club - ha spiegato Saelemaekers -. Poi che giochi bene o male succede, è nella vita di un giocatore, non si può essere sempre al top. L'importante è dare tutto e ci sto provando, poi se riesco ad aiutare la squadra in un certo modo sono solo contento e lo farò ancora in futuro". Sul finale di stagione, Saelemaekers ha preso ad esempio le ultime partite dello scorso anno, quando il Milan si qualificò in Champions all'ultima giornata: "Ci ricordiamo tutti le ultime partite, eravamo assieme e concentrati. Per noi è importante mantenere questo spirito di gruppo, e poi in campo essere precisi e concentrati. Quest'anno dobbiamo utilizzare le ultime partite della scorsa stagione come esperienza per ottenere quello che vogliamo, lo scudetto".