Milan-Atalanta: l'ultima a San Siro per Kessie dopo 5 anni in rossonero

Domani San Siro saluterà Frank Kessie , all'ultima in casa con la maglia del Milan prima del trasferimento al Barcellona . L'ivoriano è rimasto cinque anni in rossonero, lo stadio probabilmente tratterà con indifferenza il suo addio, essendo concentrato sull'obiettivo scudetto, mentre fino a qualche settimana fa c'erano stati fischi e mugugni quando toccava il pallone. La storia di Kessie al Milan è stata una bella storia.

Kessie il 'Presidente', l'anno scorso 13 gol con il Milan

La stagione migliore di Kessie al Milan è stata sicuramente quella scorsa: 13 reti segnate, tra le quali la doppietta Champions decisiva all'ultima giornata contro l'Atalanta. Bergamaschi che sono stati i primi in Italia, ad accogliere il giocatore, per poi girarlo in prestito al Cesena e riprenderselo. Doppietta per Kessie all'esordio in serie A, già con Gasperini allenatore. Un brutto 1-7 a San Siro contro l'Inter di un certo Stefano Pioli, ma poi più di 35 gol distribuiti nel quinquennio al Milan. Sempre titolare, a dispetto degli allenatori che cambiavano. Mai una parola fuori posto, grande impegno, ma adesso è il momento di salutare e poi di cambiare. Possibilmente con uno scudetto nel curriculum.