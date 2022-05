Insigne, i saluti di Koulibaly, Anguissa e Di Lorenzo: "Buona fortuna, leggenda"

Il centrale senegalese, l’esterno difensivo e il centrocampista camerunese hanno però voluto dedicare al capitano azzurro un pensiero speciale, non in mixed zone o nelle consuete interviste post partita, bensì via social , utilizzando i rispettivi canali per ringraziare Insigne per quanto dato alla squadra e per i rispettivi rapporti personali , inevitabilmente più radicato per Koulibaly , che con Insigne ha diviso otto anni di vita di spogliatoio e che si è rivolto all'attaccante con un affettuoso diminutivo: "È stato un lungo, splendido viaggio. Buona fortuna Lore’".

Anguissa ringrazia Insigne e i tifosi

Anguissa, invece, tra le rivelazioni della stagione, ha voluto unire in un post in francese il saluto a Insigne al ringraziamento ai tifosi del Napoli per il sostegno mostrato nelle gare casalinghe e non solo in quella che è stata la prima annata in azzurro per l’ex Fulham: "Grande vittoria per l'ultima partita casalinga della stagione, ma soprattutto ultima partita per una leggenda di questo club come Lorenzo Insigne. Buona fortuna, Capitano, per la tua nuova avventura. E grazie a tutti i tifosi del Napoli per averci supportato quest'anno nei momenti belli e in quelli meno felici".