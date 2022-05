Milan, Theo Hernandez: il coast to coast con l'Atalanta gli vale la palma di mvp dei tifosi

La rete di Theo Hernandez ha fatto impazzire la San Siro rossonera, rimandando a quell'incredibile gesto atletico e tecnico di George Weah in un Milan -Verona d'inizio stagione 1996-1997. Porte diverse, stesse emozioni: contro l'Atalanta, un coast to coast di 80 metri. Un percorso travolgente, fattosi addirittura a zig zag, prima della rasoiata mancina all'angolino col pallone alle spalle di Juan Musso .

Milan, quel gol da cineteca che vale la palma di mvp e un pezzo di Scudetto

Gol del 2-0, gol che può risultare fondamentale in ottica Scudetto, gol che gli ha fatto guadagnare l'inevitabile palma di miglior in campo dai supporters del Daivolo che l'hanno votato sui canali multimediali del Milan. Theo ha ottenuto ottenendo più del 50% delle preferenze (davanti a Pierre Kalulu, Rafael Leão e Franck Kessié).

Milan, Theo Hernandez: un coast to coast in stile Weah

Tanti complimenti nel comunicato diramato dalla società rossonera: "Non segnava da inizio gennaio, quando realizzò una doppietta a Venezia da capitano. Ha aspettato tanto, troppo per le proprie abitudini, ma ne è valsa la pena se poi ha riempito il vuoto con un gioiello del genere. Theo Hernandez contro l'Atalanta ha fatto un gol da cineteca. Un'azione incredibile, un quadro da incorniciare ed esporre per bellezza. Nella prestazione di Theo nei novanta minuti anche 30 passaggi positivi, sei palloni recuperati, due dribbling positivi, due cross, due contrasti vinti, un tiro respinto e un tiro fuori. Il modo e momento migliore per aggiornare i suoi numeri: in totale, finora, ha collezionato cinque gol e dieci assist stagionali. Applausi!".