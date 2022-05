Berlusconi: "Il Milan merita lo scudetto, poi sfida col Monza"

Da una parte il suo Monza , dall'altra il grande amore per il Milan . Sarà una domenica bestiale per Silvio Berlusconi , che prima scoprirà il verdetto del campo sulla lotta scudetto tra i rossoneri e l'Inter e poi trasferirà le proprie attenzioni al Brianteo dove i suoi biancorossi sfideranno il Brescia nella semifinale di ritorno dei playoff promozione. Ma nonostante tutto il pensiero del Cavaliere non può non andare al Milan per lo scudetto che manca da 11 anni.

Berlusconi, tra Milan e Monza

Presente ad Arcore, dove andrà in scena il vertice del centrodestra, Berlusconi non si è tirato indietro nel dare il proprio pronostico per il finale di stagione: "Il mio cuore milanista non può che sperare in un'affermazione del Milan, che secondo me merita anche per il gioco messo in campo durante tutto il campionato". Il Cavaliere poi, come giusto che sia, si è poi soffermato sul Monza per lanciare la sfida alla sua ex: "Quello che è più importante ancora per me è che il Monza vinca i playoff e possa giocare in Seria A contro il Milan".