Milan, Maignan e la super difesa: l'ultima prova del fuoco

MILANO - Il Milan è in mani sicure. Se la squadra di Stefano Pioli si sta giocando lo scudetto all’ultima giornata lo deve ad una difesa solida e ad un portiere che al suo primo anno in Italia ha dimostrato di essere subito decisivo. Mike Maignan ha chiuso la saracinesca e ha indirizzato la corsa scudetto con parate importantissime nel girone di ritorno. Infatti c’è un abisso di rendimento tra la prima e la seconda parte del campionato, un cambio di marcia radicale che ha permesso al gruppo di Pioli di approdare al comando e non lasciare più la testa della classifica. Fino al giro di boa, infatti, erano stati 22 i gol incassati dal gruppo rossonero, mentre nella seconda parte del torneo sono calate drasticamente: solamente 9 gol presi. Il Milan è la squadra che ha collezionato più clean sheet in questo campionato: 17 volte la porta è rimasta inviolata, e 11 volte è successo nel 2022. Dei diciassette clean sheet, 16 appartengono a Maignan (l’unico in più è di Tatarusanu contro il Torino). Il francese è senza dubbio uno dei segreti di questa squadra, ha dimostrato grande affidabilità e nelle ultime uscite è stato determinante nel filotto di cinque vittorie consecutive del Milan. La sua leadership ha dato serenità alla difesa, Mike è ha fatto davvero la differenza anche sulla testa dei compagni. Era dal 2002, con Carlo Ancelotti in panchina, che il Milan non infilava una serie di almeno cinque partite interne consecutive senza subire reti in Serie A (sei in quel caso).