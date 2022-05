Saelemaekers, 100 con il Milan: “E ora l'ultima battaglia”

Cento battaglie alle spalle, la più importante là davanti. Alexis Saelemaekers questa mattina è stato premiato a Milanello per le sue 100 presenze con la maglia del Milan. Breve cerimonia con Maldini e Massara protagonisti in un momento in cui non ci si può assolutamente distrarre perché c'è uno scudetto, il diciannovesimo, da portare a casa.