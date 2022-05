Milan, nuovo obiettivo in Inghilterra: "Piace Gibbs-White del Wolverhampton"

Il Milan prosegue la politica dei giovani che sta dando tante soddisfazioni nelle ultime stagioni: secondo The Athletic, Paolo Maldini e Frederic Massara avrebbero messo nel mirino Morgan Gibbs-White , promettente centrocampista del Wolverhampton , che quest'anno ha giocato in prestito allo Sheffield United.

Milan, piace Morgan Gibbs-White: chi è

Classe 2000, cresciuto nelle giovanili dei Wolves, Gibbs-White ha vissuto una splendida stagione in prestito allo Sheffield United nella Championship inglese. In grado di giocare in più zone del campo, è dotato di una buona velocità ed è bravo sia a proiettarsi in attacco, sia in fase difensiva. Protagonista nelle Nazionali giovanili britanniche, in questa stagione Gibbs-White ha disputato 40 partite tra campionato e coppe, segnando 13 reti e realizzando 10 assist.

Milan, sondaggio per Gibbs-White

I numeri del 22enne nato a Stafford sono stati notati dal club rossonero, che secondo The Athletic avrebbe effettuato un sondaggio presso il Wolverhampton, il club proprietario del cartellino del giocatore, per verificare la fattibilità di un possibile trasferimento in estate. Gibbs-White, che conosce bene Fikayo Tomori, con cui ha giocato nell'Under 21, sarebbe molto attratto dalla possibilità di giocare in Champions League nella prossima stagione. Nelle prossime settimane potrebbero arrivare novità.