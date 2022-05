Milan, Hauge vince l'Europa League e dall'Eintracht arriva un nuovo bonus

Il percorso di Jans Petter Hauge con la maglia del Milan è stato tutt'altro che positivo, ma il suo trasferimento all' Eintracht Francoforte è stato davvero un successo, tanto per i rossoneri quanto per le Aquile. La squadra allenata da Glasner non solo è riuscita a raggiungere la salvezza, ma grazie al successo in Europa League contro i Rangers ha ottenuto la qualificazione in Champions League, traguardo che fa piacere anche al Milan date le clausole inserite nel contratto del trasferimento del norvegese a Francoforte.

Hauge, altro bonus per il Milan

Dopo aver ottenuto il riscatto obbligatorio, fissato a otto milioni, per il raggiungimento della salvezza dei tedeschi all'ultima giornata di Bundesliga, il Milan era in attesa di conoscere l'esito della finale di Europa League per brindare a un altro eventuale bonus. Dopo 120' di gioco e la lotteria dei rigori, col norvegese in campo per 51', i rossoneri hanno quindi potuto sorridere e gioire per un nuovo bonus in arrivo dall'Eintracht. Nel contratto che siglava il prestito per Hauge, infatti, era inserita anche la clausola per la qualificazione in Champions League, pass ottenuto dai tedeschi grazie al successo di Siviglia. L'ennesimo punto raggiunto dall'Eintracht frutta quindi al Milan altri 3 milioni dalla cessione del norvegese classe 1999.

Hauge-Milan, poche gioie e tanti milioni

Il raggiungimento della qualificazione in Champions League con l'Eintracht da parte di Hauge è l'ennesimo traguardo che il Milan accoglie con piacere. Infatti, dopo una stagione non esaltante con i rossoneri, la cessione del norvegese in Germania ha fruttato milioni nelle casse meneghine. Dopo aver già incassato i due milioni di euro per il prestito oneroso e gli otto pattuiti dal riscatto per la salvezza, i due milioni di bonus personali raggiunti dal calciatore e i restanti tre ottenuti ieri sera portano l'affare a 15 milioni, con una plusvalenza di 10 milioni per il Milan. Ma i guadagni da Hauge, arrivato in rossonero nel 2020, potrebbero non finire qui. Infatti il club lombardo ha dalla sua anche il 15% sulla rivendita futura di Hauge.