Milan concentrato verso il Sassuolo. Il club: "I tifosi senza biglietto non vadano al Mapei Stadium"

In vista dell’ultima partita di campionato, il Milan si prepara per la trasferta di Reggio Emilia al Mapei Stadium contro il Sassuolo . Stamattina la formazione di Stefano Pioli è scesa in campo a Milanello per allenarsi in vista di quella che sarà la partita decisiva della stagione, che assegnerà lo scudetto a una delle due contendenti milanesi.

Milan: allenamento sotto gli occhi di Maldini e Massara

Secondo quanto pubblicato sul sito ufficiale del club l’allenamento di oggi si è svolto ancora una volta in presenza dei dirigenti: “Mattinata di lavoro per i rossoneri i quali, come di consueto, si sono ritrovati a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento. Anche oggi nel centro sportivo erano presenti Paolo Maldini e Frederic Massara”. Dopo una prima fase di attivazione muscolare, la squadra ha preso la palla per alcuni torelli a tema. Terminata la prima parte, la sessione è proseguita con il gruppo impegnato in alcune esercitazioni sul possesso palla prima di passare alle finalizzazioni. E poi, per concludere, si è giocata una partitella su campo ridotto. Inoltre, come riferisce lo stesso comunicato, la formazione di Pioli tornerà ad allenarsi in campo domani mattina.

Milan, l'avviso ai tifosi senza biglietto: "Non presentatevi senza titolo al Mapei Stadium"

Domenica alle 18, al Mapei Stadium, il Milan giocherà davanti a tanti sostenitori rossoneri, come accaduto per le ultime trasferte contro Lazio e Verona. Un dato che ha spinto la società a diramare un nuovo comunicato: “Ac Milan desidera ricordare ai tifosi sprovvisti di biglietto di non mettersi in viaggio e di non presentarsi senza titolo d'accesso al Mapei Stadium”.