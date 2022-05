Ibra, un gol per lo scudetto e per la storia, tra Piola e Costacurta

È l’unico giocatore della rosa del Milan che già conosca la gioia e le emozioni che può regalare la vittoria di un campionato, per un dato che spiega come la squadra di Stefano Pioli sia già riuscita ad andare oltre i propri limiti non solo tecnici.

Milan, Ibrahimovic leader non giocatore: da febbraio solo 100 minuti in campo Zlatan Ibrahimovic inizierà dalla panchina, come successo per larghi tratti di questa stagione, alla partita che potrebbe regalare ai rossoneri il 19° scudetto della propria storia, pronto però a incoraggiare i compagni con la propria esperienza e la propria leadership, come è successo in tutte queste settimane nelle quali, complici i tanti guai fisici e la volontà di Pioli, condivisa dallo svedese, di non toccare una formazione e un assetto tattico che hanno funzionato benissimo, i minuti giocati dal numero 11 rossonero sono stati davvero pochi. Del resto i numeri parlano chiaro: Ibra non gioca titolare dalla terza partita del 2022, in casa contro lo Spezia, e da quel momento ha messo insieme solo spezzoni per un totale di circa 100 minuti e nessun gol.

Milan, contro il Sassuolo l'ultima di Ibrahimovic? La sensazione, però, è che al Mapei Stadium Zlatan giocherà, anche se magari solo per qualche minuto. Che sia una passerella, concetto che però di certo non piace a un giocatore con il carattere e l’orgoglio dello svedese, qualora la partita contro il Sassuolo si metta subito bene, o viceversa, come risorsa tecnica cui attingere qualora il risultato non si sbloccasse o ci sia addirittura da rimontare. Se sarà l’ultima partita in Serie A, con la maglia del Milan o addirittura della carriera per Ibra lo si saprà solo nei prossimi giorni, perché da bravo leader Zlatan ha capito che ora più che mai conta il gruppo, per un traguardo che comunque lo svedese sentirebbe anche proprio, per quegli otto gol realizzati nella prima parte del campionato, preziosi e in qualche caso anche decisivi, come quello contro la Roma o del pareggio a Udine.