Theo Hernandez punge l'Inter: "Dov'è chi la dava per favorita?"

Hernandez ringrazia Pioli: "Mi ha cambiato"

Poi, però, c'è spazio solo per i ringraziamenti ad allenatore, dirigenza e tifosi. E per allungare lo sguardo sulla prossima stagione: "Devo ringraziare Maldini e lo farò per sempre. Lui mi ha voluto e mi ha subito detto che ero un giocatore molto forte, così come devo ringraziare il mister. Pioli è un allenatore incredibile, mi ha cambiato come persona e come giocatore. Lo scudetto è anche merito suo. L'immagine che mi ricorderò per sempre è quella dei nostri tifosi, che ci seguono dal primo momento. Adesso ci riposiamo per un mese, ma poi riprenderemo: vogliamo continuare a vincere perché abbiamo una squadra incredibile".