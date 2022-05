Lady Tonali, sui social la gioia: “Quanto sono orgogliosa del mio campione”

E' qui la festa. Giulia Pastore , ossia lady Tonali , ha immortalato tutta la festa direttamente da Reggio Emilia, al seguito di Sandro, centrocampista del Milan da ieri campione d'Italia. C'è tutto sulle stories di Instagram: dall'ingresso in campo delle squadre a quando viene stappato lo spumante davanti a un pubblico in delirio. Naturalmente, non può mancare la dedica da parte di Giulia, che viene ripresa anche insieme ad altre wags rossonere.

Giulia Pastore: immagini di uno scudetto

Lady Tonali ha deciso di riprendere prima di tutto la coreografia dei tifosi del Milan prima che iniziasse la partita con il Sassuolo. Successivamente, si vedono le due formazioni a centrocampo subito dopo l'ingresso in campo, quindi il fischio finale dell'arbitro con l'inizio dell'invasione di campo da parte del pubblico rossonero. E ancora: la premiazione di Sandro Tonali con la medaglia d'oro di campione d'Italia, la festa in campo con tanto di spumante e di Coppa alzata al cielo e la dedica: “Quanto sono orgogliosa del mio campione. Quanto posso amarti!”. Tonali, sempre lui, protagonista di una canzone e di un'intervista su Sky Sport; il centrocampista del Milan mentre entra in campo per la premiazione finale. Insomma, una festa a 360 gradi da parte di Giulia Pastore. Per tutti i milanisti e per i fan del giocatore della Nazionale di Roberto Mancini, capace di segnare gol decisivi (a Roma con la Lazio e a Verona) e di contribuire così, in modo determinante, al titolo.