Scudetto al Milan, Panariello impazzito: "Pioli ti amo"

Dopo una lotta punto a punto durata praticamente per tutto il campionato, lo scudetto va al Milan di Stefano Pioli . I rossoneri raggiungono così l'Inter nell'albo d'oro con 19 titoli. Festa grande per i tifosi del Diavolo che attendevano da ben 11 anni la vittoria del tricolore. Grande gioia per l'attore Giorgio Panariello, supporters del Milan, che ha raccontato: "Sono proprio contento, ho già mandato un messaggio a Stefano Pioli e gli ho scritto 'ti amo, ovviamente calcisticamente'. La squadra è stata fantastica, hanno fatto una partita meravigliosa, concentrati, da squadra che merita di vincere lo scudetto".

Il Milan vince lo scudetto, la gioia del tifoso Giorgio Panariello

Sì, perché il Milan ha archiviato la pratica Sassuolo già nel primo tempo mettendo in ghiaccio partita e scudetto grazie alla doppietta di Giroud e al tris firmato Kessie. "Adesso è una grande festa - aggiunge Panariello -. Per me è stato un travaglio, sul 2 a 0 è come se fosse uscita la testa del bambino, adesso ho partorito. È una settimana che sono in tensione. Il Sassuolo non era mica una squadra facile sulla carta o così dicevano. Il sorpasso all'ultima giornata sarebbe stata veramente una roba... Avevo tutti gli amici che mi scrivevano e preparavano la festa e i mortaretti e io dicevo state fermi".

