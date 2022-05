Milan campione: Pioli si tatua il 19° sul polso

Stefano Pioli si è tatuato il 19° scudetto del Milan sul polso sinistro. A futura e imperitura memoria. Del resto, questo titolo è molto suo. Ha guidato una squadra che non era tra le favorite a inizio torneo, pur arrivando da un campionato di alto livello. Ha guidato giocatori che alla lunga si sono scoperti gruppo vincente, ma che in partenza apparivano molto giovani (a parte qualche eccezione). Il tatuaggio diventerà sicuramente virale dopo che il suo tatuatore, sul profilo Instagram, ha postato l'immagine in cui è insieme a Pioli.

Pioli e lo scudetto da Spektrum Tattoo

Lo storico Spektrum Tattoo di Pero, ossia Andrea Costa, è stato raggiunto di buon mattino da Pioli che voleva il nuovo tattoo. E così, sul polso sinistro, è comparso il triangolo tricolore con all'interno il fatidico numero 19. Dopo di che, Costa ha scritto su Instagram: “Onorato mister Pioli. Forza Milan 19”. Per il tecnico oggi è una giornata di festa, nel pomeriggio ci sarà infatti la sfilata per le vie di Milano sul pullman scoperto per un altro bagno di folla.

Non è il primo tatuaggio di Pioli. Se n'era già fatto uno in ricordo di Davide Astori, capitano della Fiorentina allora allenata proprio dal tecnico. La scritta è “DA13”. Lettere e numeri che bastano e avanzano per sapere di cosa si parla.