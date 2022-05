Milan, il discorso da brividi di Ibra con colpo di scena finale: video

Milan, il discorso post vittoria di Ibrahimovic: "Nessuno ha creduto in noi, ma da quando sono arrivato io..."

Nel video, ecco le parole del totem svedese: "Chiamate tutti, tutti qua! No, tranquilli, non smetto! Raga, quando abbiamo iniziato, dal primo giorno, quando sono arrivato io, poi dopo sono arrivati altri, non tanti hanno creduto in noi. Però, quando abbiamo capito di dover fare sacrifici, soffrire, credere e lavorare... Quando tutto questo si è verificato, siamo diventati un gruppo. E solo con il gruppo è possibile fare tutto quello che abbiamo fatto".

Ibrahimovic ribalta il tavolo dello spogliatoio urlando: "Italia è Milan!"

E ancora: "Oggi siamo Campioni d'Italia. Prima di tutto voglio ringraziare tutti i giocatori (e scatta l'applauso, ndr). Adesso parlo per tutta la squadra (Ibrahimovic qui, punta il dito in direzione Maldini, Massara e Gazidis, ndr), voglio ringraziare Paolo, Ricky e Ivan. Raga, non è stato facile, però in questo campionato abbiamo fatto come un gruppo. Come detto, nessuno all'inizio del campionato ha creduto in noi, invece con queste parole siamo diventati più forti. Sono molto orgoglioso di tutti voi. Adesso fatemi un favore: festeggiate come campioni, perché Milano non è Milan: Italia è Milan!". E con questa ultima sentenza urlata a squarcia gola, Zlatan ribalta il tavolo al centro dello spogliatoio facendo riesplodere l'entusiasmo della squadra.