Milan, la medaglia di Pioli è dai Carabinieri. Tre ragazzi del Reggiano i responsabili del furto

Milan, la medaglia Scudetto di Pioli è dai Carabinieri. Il tecnico la riavrà presto

Oggi il felice epilogo con la medaglia scudetto che è finita nelle mani dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Reggio Emilia, che hanno da poco terminato di verbalizzare il rinvenimento in vista della restituzione. Tre ragazzi, stando a quanto dichiarato, avrebbero rinvenuto la medaglia ieri sul manto erboso del Mapei Stadium, in prossimità dell'ingresso degli spogliatoi, durante i festeggiamenti seguiti alla premiazione della squadra rossonera.

Milan, i tre giovani residenti responsabili del furto si sono presentati in caserma col maltolto

I tre giovani, tra i 20 e i 25 anni, tutti residenti nel reggiano, si sono presentati in caserma e, assistiti dall'avvocato Alessandro Conti, hanno consegnato la medaglia ai carabinieri che ora stanno avviando le indagini per ricostruire i fatti. Peraltro, uno dei tre responsabili non aveva resistito alla tentazione social, postando online la bravata in questione.