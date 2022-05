"Caso Sporting, Leao dovrà risarcire il club con 16,5 milioni più interessi"

Come riportato da 'Record', infatti, dopo due rinvii il Tribunale di Milano si è pronunciato in merito al contenzioso tra l’attaccante portoghese e lo Sporting , aperto dal 2018, quando il giocatore si trasferì al Lille rompendo per giusta causa con il club di Lisbona. Dopo che il Tas ha dato torto a Leao, si attendeva proprio la decisione del Tribunale che ha stabilito che il giocatore dovrà risarcire il suo vecchio club con 16,5 milioni di euro , cifra che, con gli interessi, raggiungerà i 20 milioni. In sostanza Leao vedrà pignorato ogni il 20% del proprio ingaggio a favore della società biancoverde.

Leao, le ripercussioni del caso Sporting sul rinnovo con il Milan

Attualmente sotto contratto con il Milan fino al 2024 per 1,5 milioni a stagione, Leao dovrà quindi rinunciare ogni mese ad una cifra vicina ai 300.000 euro. Una brutta notizia per il giocatore, ma che non dovrebbe avere ripercussioni sul futuro del giocatore in rossonero e neppure sulla trattativa per il rinnovo del contratto, in piedi da mesi sulla base di una proposta da 4 milioni netti fino al 2027, ma che potrebbe essere ridiscussa dopo l'esaltante finale di stagione del giocatore. Finito fatalmente nel mirino di alcuni top club europei dopo la stagione che ne ha segnato l’esplosione, almeno in Italia, con 10 assist e 11 gol in campionato, Leao avrebbe nel proprio contratto una clausola rescissoria da 150 milioni e ha più volte dichiarato di voler restare a Milano.