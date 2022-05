Scudetto Milan, Balbo: “Pioli ha fatto tutto bene”

Balbo: “Milan con grande personalità”

Alla trasmissione Calcio Totale, Balbo ha detto: “Lo scudetto lo ha vinto il Milan, non l'ha perso l'Inter”. Presto spiegato il motivo di questa affermazione: “E' stata squadra, coesa, di grande personalità, nei momenti giusti ha saputo tirarla fuori. Ha giocato bene tutto il campionato e ha meritato il tricolore”. Ci sono i complimenti pure per il condottiero, Pioli, al suo primo titolo di campione d'Italia: “Pioli ha fatto la gavetta e non ha sbagliato quasi niente: ha unito il gruppo, ha fatto un grande lavoro. Sono felice per lui, se l'è meritato”.

Balbo seguirà la Roma a Tirana

Abel Balbo, in occasione della finale Roma-Feyenoord di Conference League, in programma domani a Tirana, sarà una delle voci di Sky Sport, che seguirà l'evento in diretta. L'ex avrà naturalmente il cuore dalla parte dei giallorossi di Josè Mourinho, avendo giocato nella Roma. L'ex attaccante argentino, anche dopo aver smesso di giocare, ha continuato a seguire il campionato italiano e a interessarsi delle sue vicende.