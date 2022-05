Milan, Gazidis ora punta l'Europa: "Fa parte del nostro DNA"

L'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis in un'intervista alla BBC ha inquadrato il prossimo obiettivo del club rossonero dopo la conquista del 19esimo scudetto : tornare ad affermarsi sul palcoscenico europeo dopo anni di magra.

Milan, Gazidis: "L'Europa fa parte del nostro DNA"

L'ultimo successo internazionale del Milan risale alla Coppa del Mondo per Club del 2007, quello europeo è la Supercoppa, conquistata nello stesso anno. "La storia del Milan è costruita sul successo in Europa, è una parte molto importante del nostro DNA", ha spiegato Gazidis. "Il nostro prossimo passo sarà quindi diventare più competitivi in ambito europeo".

Milan, Gazidis: "Tomori pilastro del team"

L'ad dei rossoneri ha elogiato anche il centrale Tomori, che dopo il suo arrivo dal Chelsea è diventato uno dei punti di riferimento della squadra di Pioli: "Fikayo è stato straordinario per tutta la stagione, un pilastro assoluto del team. È uno dei giocatori su cui vorremmo costruire la nostra squadra, è fantastico dentro e fuori dal campo".