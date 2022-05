Tomori non dimentica le proprie origini: "Lo scudetto con il Milan è per il Canada"

Tomori, il cittadino del mondo che ha scelto l'Inghilterra

Per Tomori è il ritorno in Nazionale sette mesi dopo la partita contro Andorra dello scorso ottobre, valida per le qualificazioni al Mondiale e seconda presenza in assoluto dopo il debutto del novembre 2019 nell’amichevole contro il Kosovo, ai tempi in cui il giocatore militava nel Chelsea. Pur essendo nativo di Calgary, da genitori nigeriani, Tomori ha optato fin da giovanissimo per rappresentare l’Inghilterra, la nazione nella quale è cresciuto non solo a livello calcistico, e non il Canada.