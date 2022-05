Milan, Messias assente alla festa scudetto: ecco perché

Messias "diserta" la festa scudetto del Milan: ecco il motivo

A molti, però, non è sfuggita l'assenza di uno dei protagonisti della stagione rossonera, Junior Messias. Il calciatore di proprietà del Crotone, infatti, non era insieme ai compagni a fare festa. A spiegarne il motivo è stato lo stesso 31enne brasiliano attraverso una storia postata su Instagram: "Mi stanno chiedendo in tanti perché non ero sul pullman per i festeggiamenti. Purtroppo non mi sentivo bene e con molto dispiacere non sono riuscito ad andare. Ma adesso sto bene. Grazie a tutti, è davvero fantastico e incredibile tutto questo. Campioni d'Italia, questo è il posto che merita questo club".