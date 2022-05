Kessié saluta il Milan: "Progetto di 5 anni chiuso con lo Scudetto"

Milan, Kessié: "Ritorno in Champions e Scudetto il modo migliore per salutarsi"

Il centrocampista ivoriano, in scadenza di contratto, ha parlato con Canal+ Sport Afrique, aggiungendo: "Ho completato un percorso di 5 anni coi rossoneri, in cui siamo tornati in Champions e abbiamo riportato lo Scudetto. Pensa sia stato il modo migliore per salutarsi". Sul "Presidente" è forte il Barcellona, che a livello contrattuale potrà evidentemente garantirgli ciò che il Diavolo, per scelta, non farà.

Milan: per Kessié, lo stesso trattamento di Donnarumma

A Casa Milan, infatti, non si è fatto un passo indietro rispetto al ben noto caso Donnarumma: si va verso un appianamento degli ingaggi che, anche per i giocatori più importanti, non andrà oltre i 5-6 milioni di euro. Kessié, quest'anno, ha collezionato 6 reti in campionato ed una in Coppa Italia.