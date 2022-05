Ibrahimovic: "Ho giocato senza il crociato, ora ne ho uno nuovo e un altro trofeo"

È ancora alle stelle l'entusiasmo in casa Milan per la conquista del 19° scudetto, festa che di certo andrà avanti ancora qualche giorno prima di proiettarsi verso la stagione che verrà. I sorrisi per il titolo sono però stati smorzati, bella giornata di mercoledì, dalla notizia dell'operazione subita da Zlatan Ibrahimovic, che sarà costretto a rimanere ai box per i prossimi mesi. Si parla di un recupero fissato tra i 7 e gli 8 mesi, con l'attaccante svedese che è in scadenza di contratto e ancora col futuro appeso a un filo. Ma da Ibrahimovic, come insegna il colosso di Malmoe, è lecito aspettarsi di tutto.