Investcorp si defila: "Accordo non raggiunto col Milan, colloqui chiusi"

Era solo questione di giorni, ma la notizia di Investcorp sempre più lontano dal Milan era ormai data per ufficiale. La conferma vera e propria è però arrivata quest'oggi, col fondo del Bahrain che ha annunciato di aver deciso di interrompere le trattative con Elliott per acquisire il club rossonero fresco vincitore del suo 19° scudetto. A svelare come sono andate le cose ci ha pensato il numero uno del fondo, Mohammed Alardhi.

Investcorp, l'addio al Milan è ufficiale

Tramite un messaggio pubblicato sui social, il presidente Mohammed Alardhi ha reso noto a tutti i suoi follower su Twitter l'esito dei colloqui con Elliott e i Singer per l'eventuale investimento per il Milan: "Abbiamo discusso con Elliott su un potenziale investimento nell’AC Milan. Come può succedere in questi casi, non è stato raggiunto un accordo commerciale e abbiamo deciso di comune accordo di chiudere i colloqui. Auguriamo il meglio al Milan per la prossima stagione e quelle successive”.

Milan, strada spianata per RedBird

Cosa succederà ora? Come ribadito più volte negli ultimi giorni, la palla passa agli americani di RedBird, che già dai prossimi giorni entreranno in contatto con la società rossonera per avviare il percorso che porterà al closing. Sul piatto, con un preaccordo, ci sono un miliardo e trecento milioni per rilevare le quote di Elliott, ma la trattativa entrerà nel vivo solo tra qualche giorno. L'obiettivo è chiudere l'operazione entro l'inizio della sessione di calciomercato, per permettere alla dirigenza del Milan di mettere in campo le giuste forze economiche per rinforzare la squadra in mano al tecnico Stefano Pioli.