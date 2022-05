Florenzi: "Un Milan senza Maldini è come una Roma senza Totti"

Alessandro Florenzi dal ritiro della Nazionale italiana ha voluto mandare un messaggio alla proprietà attuale e futura del Milan in merito al futuro di Paolo Maldini : "Ha fatto un grandissimo lavoro, è molto importante per il Milan".

Florenzi: "Maldini uomo di grandi valori, è la base di tutto"

"Ho conosciuto Paolo quest'anno - ha spiegato Florenzi -. È un uomo di grandi valori e con lui ci metterei anche Massara. Sono la base del campionato vinto, loro due col mister hanno fatto un grande lavoro. Sono persone molto importanti che possono fare bene al Milan. Un Milan senza Maldini è un po' come una Roma senza Totti e De Rossi", è chiaro il concetto spedito alla dirigenza.

Florenzi: "Il futuro? Ora vado in vacanza"

L'esterno rossonero è tornato sullo scudetto vinto, paragonandolo all'Europeo: "Durante il percorso al Milan ho trovato molte analogie tra i rossoneri e la Nazionale campione d'Europa. Io lo dicevo da un po', al Milan non mi capivano perché non avevano vissuto ciò che ho vissuto io ma lo senti quando c'è qualcosa. Al Milan ho trovato tanti giovani molto, molto bravi e alcuni potranno diventare dei campioni. Ma serve il giusto mix con giocatori più esperti". Sul futuro al Milan, Florenzi ha preferito non sbilanciarsi: "La mia volontà adesso è andare in vacanza, solo quello...".