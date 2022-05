Milan, Origi e Renato Sanches per riempire i vuoti Ibra e Kessie

MILANO - Milan subito alle prese con il mercato: e i piani sono abbastanza chiari. Occorre, come primo passaggio, riempire i vuoti. E, fino a gennaio infatti Ibrahimovic sarà out: e in avanti si inserirà Origi, ormai atteso a Milano. Kessie invece è ai saluti e al suo posto il piano è quello di inserire Renato Sanches: tra un anno è in scadenza, il Milan lo segue da tempo, ora sembra che sia arrivato il momento giusto, anche perché arrivano anche dalla Francia le conferme di un assalto imminente dei rossoneri, con l'obiettivo di diminuire le richieste di circa 20 milioni del Lille. Inoltre, a breve, il Milan passerà di mano, a Red Bird Capital di Gerry Cardinale (Elliott manterrà quote di minoranza). E l'obiettivo è di mantenere la competitività: olre alle operazioni già avviate Origi-Sanches, il sogno sarebbe raddoppiare il colpo con il Lille con Botman che, proseguendo la logica degli spazi vuoti, risponderebbe all'addio di Romagnoli. Ma qui c'è un contratto in scadenza nel 2025 e la concorrenza del Newcastle. Sotto osservazione Lang e De Katelaere del Bruges.