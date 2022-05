Milan, Giroud: "Onorato di far parte della storia rossonera". Kalulu: "Scudetto pazzesco"

La Francia di Didier Deschamps si è radunata in vista dei prossimi impegni di Nations League, che vedranno la nazionale transalpina opposta alle selezioni di Danimarca, Croazia (due volte) e Austria. Tra i convocati anche due giocatori freschi di Scudetto al Milan come Pierre Kalulu e Olivier Giroud .

Milan, Kalulu: "Scudetto pazzesco. Ibra? Un pazzo"

Al programma televisivo di TF1 "Téléfoot" sono intervenuti entrambi. A cominciare dal difensore che, tornato sui temi del successo rossonero, ha spiegato: "Ho già visto altri titoli e festeggiamenti sfrenati, ma posso dire che al Milan abbiamo vinto in maniera incredibile. Sul pullman guardavo la folla festeggiare: c'era di tutto, dagli anziani ai bambini ed è stata una vera soddisfazione aver regalato loro questa gioia. L'esultanza di Zlatan Ibrahimovic col sigaro? E' un pazzo! No, scherzo: diciamo che se avessi festeggiato io in quel modo, non avrebbe prodotto lo stesso effetto".

Milan, Giroud: "Lo Scudetto in rossonero? Mi ricorda quello col Montpellier"

Olivier Giroud ha invece paragonato questa gioia al successo a sorpresa del suo Montpellier in Ligue 1 esattamente dieci anni fa: "Dieci anni dopo quell'impronosticabile titolo di Ligue 1, la vittoria del Milan quest'anno è stata allo stesso modo una una bella storia, semplicemente un sogno. Sono veramente orgoglioso di essere entrato nella storia rossonera".