Milan, regalo ai tifosi: patch speciale per lo scudetto

Il Milan prosegue nelle sue attività per festeggiare adeguatamente lo scudetto con i suoi tifosi. Dopo il pullman scoperto per le vie di Milano e l'esposizione della Coppa dello scudetto a Casa Milan, ora è la volta di una patch speciale per celebrare il titolo numero 19 per tutti coloro che posseggono una maglietta ufficiale della stagione 2021-2022 (Authentic o Replica, Home, Away, Third o Fourth).

Milan, sulla maglia “Succede solo a chi ci crede, Campioni d'Italia 21/22”

Si potrà richiedere gratuitamente a Casa Milan Store, Milan Store Downtown e San Siro Store la patch 'Succede solo a chi ci crede, Campioni d'Italia 21/22', la frase simbolo di questo campionato che è diventato un po' il motto della stagione rossonera. Frase già presente peraltro sulle magliette indossate da Leao e compagni dopo il fischio finale di Sassuolo-Milan.

La promozione non prevede limiti di tempo in modo da permettere ai tifosi del Milan di tutto il mondo, impossibilitati a essere a Milano in questi giorni, di applicare senza scadenza lo speciale timbro scudetto per ricordarlo in maniera ancora più visibile e duraturo. È sufficiente portare la maglia 21/22 in uno degli Store ufficiali rossoneri e il gioco è fatto. Un po' come se si mettesse la propria firma sullo scudetto conquistato dalla squadra di Pioli.