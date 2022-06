Milan, Ibrahimovic festeggia ancora: "Io parlo, io cammino"

Pur di non dire addio al calcio da infortunato, e al termine di una stagione che l’ha visto protagonista più fuori che dentro il campo, Zlatan Ibrahimovic è pronto anche a rinunciare alle vacanze, che pur sarebbero state più che meritate dopo aver “pilotato” i compagni allo scudetto numero 19 della storia.

L’operazione al ginocchio sinistro per la ricostruzione del crociato anteriore, la riparazione dei menischi e la stabilizzazione dell'articolazione alla quale lo svedese si è infatti sottoposto già poche ore dopo la fine del campionato obbligherà Zlatan Ibrahimovic a passare l’estate all’insegna della convalescenza e poi della rieducazione, prima di tornare a disposizione di Pioli, almeno secondo la tabella di marcia, a inizio 2023 . Perché la certezza è che Ibrahimovic non ne vuole sapere di dire addio al calcio e la conferma arriva dal video motivazionale, ma anche celebrativo dello scudetto pubblicato sul proprio profilo Instagram .

Ibrahimovic, il film della stagione su Instagram

Nel video Zlatan ha riassunto alcune delle immagini più significative della stagione, alcuni primi piani e soprattutto alcune delle sue dichiarazioni più rappresentative, che hanno scandito la marcia della squadra verso il Tricolore: "Pensi che l'Inter sia la favorita per lo Scudetto?" "No". Oppure: "Chi vincerà lo Scudetto?" "Dove gioca Zlatan?" "Nel Milan" "Allora il Milan". A coronare il tutto la didasaclia come sempre telegrafica, ma anche emblematica: “I talk, I walk”.