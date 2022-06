Tomori: Da Maldini a Baresi, in Italia la difesa è arte. Abraham? Sta volando

Fikayo Tomori è sempre più Milan . Ha blindato la difesa in coppia con Kalulu e ora disputerà le quattro partite di Nations League con la Nazionale inglese, con un Southgate entusiasta della forma del difensore. Ha portato i rossoneri a conquistare lo scudetto dopo tanti anni e ancora non si capacita della grande festa che è seguita al 3-0 di Reggio Emilia. Ammette: “Non avevo mai visto fino ad ora festeggiamenti del genere”.

Tomori: “Pochi credevano nel Milan, abbiamo dimostrato che si sbagliavano”

Tomori parla senza peli sulla lingua ai media inglesi: “Molte persone credevano che non ce l'avremmo fatta a vincere lo scudetto, ma alla fine abbiamo vinto. Per noi è stata una dolce sensazione dimostrare a tutti che si sbagliavano”. Abbagliato dalla festa: “È stato tutto pazzesco, non ho mai visto prima d'ora festeggiamenti del genere, con così tante persone. Cinque chilometri di tifosi circa, ci sono volute però ore per farli. Non saprei descrivere, davvero... Pazzesco”.

Tomori: “Al Milan e a Milano mi sto divertendo”

Si trova davvero bene al Milan, Tomori: “A Milano mi sto divertendo e sono davvero felice, da quando sono arrivato sono stati tutti disponibili nell'aiutare ad ambientarmi. Voglio continuare a crescere, speriamo di poter costruire su quanto abbiamo fatto per vincere sempre di più. Volevo imparare in fretta l'italiano, ora parlo solo quello. Non è ancora perfetto, però così è più facile stare in uno spogliatoio. Ora capisco anche tutte le parolacce che sento!".

Tomori: “Pioli mi ha insegnato molto, con Maldini parlo spesso”

Due persone in particolare sono state vicine al difensore inglese. Il primo è Pioli: “Mi ha aiutato, spiegandomi il modo in cui vuole che difendiamo individualmente e di squadra. Ho imparato molto: in questo campionato gli arbitri fischiano molto di più e se vai in contrasto, devi vincere il pallone. Devi affrontare adeguatamente gli avversari se sei aggressivo, resta in piedi e assicurati di essere nel giusto posizionamento. Parlo ogni giorno con Maldini, lui ci spiega le cose come collettivo. Quando è arrivata la chiamata del Milan, ero pronto a vivere qualcosa di diverso e non vedevo l'ora di partire. "Ho visto Franco Baresi dopo l'ultima partita, ed è stato fantastico. Vedi diverse leggende qui". Ma anche altrove, come spiega Tomori, purché siano difensori italiani: “Guardando Bonucci e Chiellini - loro sono molto scaltri - si raccolgono utili suggerimenti su come difendere: qui è un'arte".

Tomori: "Abraham, sono contento che stia volando con la Roma"

Il finale dell'intervista è tutto per il connazionale Tammy Abraham, che con la Roma ha chiuso la prima stagione con un ottimo bottino e un trofeo in bacheca. E dire che all'inizio l'attaccante era riluttante a venire in Italia: "Tammy ha fatto bene. Quando abbiamo giocato uno contro l'altro, ho vinto entrambe le volte ed è una cosa abbastanza buona. Sono felice che sia venuto alla Roma, in Italia e abbia fatto così bene. Ora sta volando".