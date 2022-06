Cardinale: “Volevo conquistare Maldini, stadio nuovo una necessità”

“Per me era molto importante conquistare Paolo Maldini. Alla fine abbiamo trascorso tre ore e mezzo insieme, è stato fantastico”. Gerry Cardinale, neo proprietario del Milan per mezzo di RedBird, ha parlato così al Financial Times di uno dei primissimi passi che ha fatto dopo l'accordo con Elliott e la famiglia Singer. Rassicurare Maldini, direttore dell'area tecnica e uno degli artefici dello scudetto, sul suo futuro al centro del nuovo progetto.