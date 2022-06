Papin sul Milan alla francese: “Maignan è migliorato ancora, stupito da Theo”

Ha giocato solo due stagioni nel Milan, ma il rossonero non l'ha dimenticato. Oggi Jean-Pierre Papin, Pallone d'oro nel 1991 mentre era al Marsiglia, fa l'allenatore e non disdegna di parlare di alcuni dei francesi che giocano per il Diavolo campione d'Italia. A Sky Sport, l'ex attaccante francese dà un suo giudizio in particolare su Mike Maignan, che sta cominciando a ritagliarsi il suo spazio da titolare anche nella Francia di Deschamps, e di Theo Hernandez, la freccia della fascia sinistra.