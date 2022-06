Leao: in Serie A è il giocatore che è cresciuto di più nel 2022

Ci sono Nkunku, Luis Diaz ed Ektike . Sono i calciatori che hanno accresciuto maggiormente la loro quotazione, quest'anno, rispettivamente in Bundesliga, Premier League e Ligue 1. E poi c'è lui, Rafael Leao , che in Serie A è stato non solo il migliore, ma anche quello che ha visto schizzare in alto il suo costo. L'attaccante del Milan , come scrive Sport su dati Trasnfermarkt, è passato dai 35 milioni di costi di inizio anno ai 70 di adesso.

Leao: il portoghese del Milan ha segnato 14 gol

Leao, un portoghese leader nel Milan dello scudetto. È cresciuto gradualmente, ma anche rapidamente, fino a diventare devastante nel finale di stagione con i rossoneri. Sport preannuncia per lui un futuro da crack nei prossimi anni. Da sinistra, ha dribblato, fornito assist e segnato anche. Così il suo valore si è raddoppiato in pochi mesi.

Con il Milan ha giocato 42 partite, andando a segno 14 volte. Non solo: ha distribuito 12 assist, partecipando al 30 per cento dei gol della sua squadra. Ha giocato il 77 per cento dei minuti ed è stato titolare nell'82 per cento delle partite. L'anno prossimo, per difendere il tricolore sul petto, la squadra rossonera ripartirà da lui e dal suo talento. Nonostante ci siano top team pronti a fare super offerte per assicurarselo. Dopo Cristiano Ronaldo, un altro portoghese ha stregato il calcio italiano.