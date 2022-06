Ibrahimovic: ecco come va la riabilitazione al ginocchio

Zlatan Ibrahimovic fatica per recuperare la piena funzionalità del ginocchio sinistro, operato a maggio per la ricostruzione del legamento che tanto fastidio gli ha dato nella seconda parte della stagione scorsa. L'attaccante svedese del Milan , su Instagram, ha postato alcune Stories che riguardano proprio la riabilitazione del ginocchio, così come aveva fatto prima dell'intervento con un altro video in cui si vedeva lo svuotamento dall'acqua che aveva nel ginocchio e che doveva fare periodicamente.

Ibrahimovic: il recupero in una villa top secret

Ibrahimovic sta cercando di coniugare ripresa e vacanza. Il recupero sta avvenendo in una villa in un posto top secret. La villa si trova vicino al mare ed è super blindata. Qui il calciatore del Milan, che ha deciso di rimanere un altro anno in rossonero in attesa forse di fare poi il dirigente, lavora duro con un obiettivo ben chiaro: tornare in campo a gennaio, alla ripresa del campionato di Serie A dopo la pausa dovuta ai Mondiali in Qatar.

Ibrahimovic: l'operazione di maggio

Operato dopo la fine del campionato e la festa scudetto, Ibra ha subito un intervento in artroscopia per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L'operazione è stata eseguita da Bertrand Sonnery-Cottet, alla presenza del responsabile sanitario del club Stefano Mazzoni, all'Hopital Jean Mermoz di Lione. Oltre alla ricostruzione del legamento, sono stati eseguiti un rinforzo laterale e una riparazione meniscale.