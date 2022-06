Europei U19: il milanista Lazetic apre le marcature in Serbia-Israele 2-2

Uno squillo di Marko Lazetic , il giovane giocatore del Milan , nel 2-2 tra Serbia-Israele , gara valida per il gruppo B del campionato europeo Under 19 . Il rossonero ha aperto il valzer dei gol all'8', confermando le buone qualità che hanno portato Maldini e Massara a portarlo a Milanello e Pioli a cominciare a svezzarlo anche in prima squadra.

Lazetic: esultanza alla Leao dopo il gol

Per la cronaca, al 17' Oscar Gloch ha pareggiato per Israele che ha raddoppiato al 74' con Said Ibrahim Ahmed. A salvare in pieno recupero, al 93', i serbi ci ha pensato Stefano Lekovic. Nello stesso girone ci sono anche Inghilterra e Austria. L'Italia ha esordito nella competizione vincendo 2-1 con la Romania.

Tornando a Lazetic, la rete è arrivata in girata su assist dalla sinistra. L'esultanza, come promesso sui social, è stata alla Rafael Leao sul surf. Il 18enne attaccante è arrivato al Milan nello scorso mercato di gennaio dalla Stella Rossa, pagato quattro milioni di euro. Pur non disputando neanche un minuto in Serie A, è diventato subito campione d'Italia. Nel suo palmares ci sono anche un campionato e una coppa serbi.