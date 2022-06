Kessie premiato: miglior africano della Serie A nella scorsa stagione

Franck Kessie è stato premiato come miglior giocatore africano di Serie A della scorsa stagione. Il centrocampista ivoriano del Milan , che giocherà nel Barcellona , è in attesa che i catalani risolvano i loro problemi di fair play finanziario per poterlo annunciare ufficialmente. Intanto, si gode il riconoscimento dopo aver vinto lo scudetto in maglia rossonera, undici anni dopo l'ultimo tricolore del Diavolo.

Kessie: 6 gol in 31 partite nell'ultimo anno con il Milan

Kessie è stato ospite del galà 'Calcio Trade Ball', organizzato in Ghana: qui è avvenuta la premiazione. L'anno scorso il giocatore africano ha segnato sei gol in 31 partite. E arriverà al Camp Nou con questo riconoscimento sotto il braccio. Xavi ha fortemente voluto l'acquisto a parametro zero di Kessie per portare maggiore competizione a centrocampo e perché un calciatore con queste caratteristiche mancava in mezzo al campo tra i blaugrana. Nelle prossime settimane, in ogni caso, il Barcellona dovrebbe poter cominciare ad annunciare i nuovi che andranno in Catalogna per rendere la squadra di nuovo competitiva per poter lottare per la Liga, vinta l'anno scorso dal Real Madrid di Carlo Ancelotti.